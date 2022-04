Turismo è Cultura, pubblicato bando biennale: disponibili 3 milioni

Pubblicato ufficialmente il bando regionale “Turismo è Cultura 2022-2023” dopo l’approvazione in Giunta regionale. La dotazione economica è di ben tre milioni di euro, ed è la più imponente degli ultimi anni.

Si tratta della quinta edizione di un Avviso pubblico che in questi anni ha cofinanziato centinaia di eventi in regione, dal forte richiamo turistico, e che ha caratterizzato l’attività dell’Assessorato regionale al Turismo su tutto il territorio molisano dal 2018 ad oggi.

L’edizione di quest’anno contempla i progetti che saranno presentati per la corrente annualità e anche per l’intero 2023, nell’ottica di dare continuità all’esperienza di “Turismo è Cultura” evitando che il rinnovo previsto dell’Amministrazione regionale l’anno prossimo possa penalizzare l’organizzazione delle manifestazioni in Molise.

Il Bando, come detto della dotazione economica di tre milioni di euro, destina due milioni e quattrocento mila euro per gli eventi 2022-2023 e seicento mila euro per la sezione “Grandi Eventi”.

Anche quest’anno il cofinanziamento regionale delle manifestazioni sarà del 50%, e si va da un importo minimo di 20 mila euro ad un massimo di 40 mila euro per l’ammissibilità delle candidature. Il cofinanziamento salirà al 60% se le manifestazioni saranno ad ingresso gratuito.

Per la presentazione delle candidature sono previste due finestre: per la prima annualità (ossia dalla data di pubblicando del Bando al 30 aprile 2023) le domande potranno essere presentate dal sedicesimo giorno dalla pubblicazione sul Burm per i successivi 30 giorni; per la seconda annualità (ossia i progetti che andranno dal 1 Maggio 2023 al 31 dicembre 2023) le domande potranno essere presentate dal 15 al 30 giugno 2022.

“È la dotazione economica più importante messa a bando da questo Assessorato regionale a supporto delle manifestazioni regionali” comunica con soddisfazione l’assessore Cotugno “tre milioni di euro che andranno a cofinanziare manifestazioni per quest’anno e il 2023, nell’ottica della continuità di un brand, “turismo è cultura”, che dall’atto dell’insediamento ha caratterizzato l’attività dell’Assessorato al Turismo con gli eventi principali svoltisi in regione.

In questi quattro anni, per la prima volta nella storia del Molise, con la massima condivisione del presidente Toma e del Governo regionale, abbiamo impiegato oltre otto milioni di euro per supportare eventi che fungessero da richiamo turistico per il Molise, e i risultati, in simbiosi con le campagne pubblicitarie nazionali, hanno portato agli ottimi risultati di presenza di questi ultimi anni, nonostante la pandemia”.