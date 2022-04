Stava facendo una passeggiata lungo il litorale Sud di Campomarino quando, camminando sul bagnasciuga, ha incrociato una serie di tunnel che che avevano disegnato una rete di gallerie di sabbia e che per questo ha attirato l’attenzione di diversi curiosi. Le foto pubblicate su un sito web di esperti e appassionati che si occupano perlopiù di mare e di tutto che lo riguarda, hanno suscitato interesse e aperto ad una serie ipotesi per spiegare il motivo di quel reticolato di gallerie, fra cui non sono mancate quelle simpaticamente ironiche.

Intanto le fotografie scattate da un nostro caro lettore,ì sono assai caratteristiche e certamente creano un alone di mistero. Quanto alle spiegazioni, al di là della battuta sulla “linea russa edificata a Campomarino” e quella dei “Tremors che vivono nel sottosuolo del Molise”, alcuni hanno spiegato la questione parlando di talpe esistenti nella zona seppure altri abbiano replicato che “le talpe in spiaggia non sono così frequenti”.

C’è anche chi ha ipotizzato gallerie opera di un “qualche crostaceo”, chi invece ha parlato di “attività geologiche” e di “sabbia risalita dagli strati sottostanti” oppure di “tracce tipo Thalassinoides, decisamente interessante”.

Al di là delle spiegazioni, sono stati tutti d’accordo invece nel constare la bellezza della natura che “crea magie alle quali sarebbe bello non sempre dare spiegazioni”.

L’interpretazione scientifica o naturalistica sarebbe molto più semplice, come mette in evidenza Nicola Norante interpellato da Primonumero a proposito del “giallo” dei canyon sulla spiaggia di Campomarino.

L’esperto ornitologo e di animali ha spiegato gli insoliti tunnel come la traccia lasciata da una talpa che in questo periodo, dopo il torpore invernale, si è rimessa in azione alla ricerca di cibo. “Nel caso specifico – ha spiegato Nicola Norante – parliamo di talpa romana, che vive tra i confini della Toscana e delle Marche fino a Sud, e che va distinta dalla talpa cieca che invece abita territori diversi e si trova fin sulle Alpi”.

I segni secondo l’esperto sono anche simili alle impronte delle larvicole, che pure scavano gallerie così superficiali, “ma questi organismi non vivono in questi ambienti e inoltre la grandezza del segno lasciato fa pensare proprio che si tratti di una talpa”. Mistero risolto? Chissà.