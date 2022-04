Tripletta di De Filippo e il Termoli mantiene 5 punti di vantaggio sull’Agnonese

Con una tripletta del capitano De Filippo il Termoli calcio vince sul campo del Castel di Sangro per 3-0 e mantiene 5 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice in classifica, vale a dire l’Olimpia agnonese che ha travolto in casa per 4-0 il Real Guglionesi.

Tiene il passo anche il Città di Isernia San Leucio Roccasicura che nell’anticipo di sabato aveva vinto per 1-0 in casa del Sesto Campano. A sole 5 giornate dalla fine dell’Eccellenza molisana il Termoli calcio è in vetta con 66 punti, poi l’Olympia agnonese a 61 e l’Isernia a 60.

Questi gli altri risultati del venticinquesimo turno: Campobasso 1919-Polisportiva Gambatesa 3-2, Altilia Samnium-Pietramontecorvino 0-8, Bojano-Campodipietra 1-1, Cliternina-Aurora Ururi 1-1 e Volturnia-Venafro 0-6.

foto pagina Facebook Termoli calcio