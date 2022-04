Trading bot: cosa sono e a cosa servono

I trading bot sono uno degli strumenti proposti a coloro che intendono limitare il grado di rischio connesso con l’investimento sugli asset finanziari proposti dal mercato. Se ne parla molto, ma non sempre le idee al riguardo sono chiare. Proviamo quindi a spiegare in maniera dettagliata di cosa si tratti e, soprattutto, a cercare di capirne l’effettiva utilità di utilizzarli per tradare su piattaforme conosciute come eToro, Coinbase, Binance o altri siti di investimento, prima di aprire il nostro account.

Cosa i trading bot e a cosa servono

Per bot di trading si intendono i software utilizzati da un numero crescente di persone che investono il proprio denaro in asset finanziari, ad esempio Forex o criptovalute (Bitcoin), al fine di svolgere in automatico alcune operazioni, al verificarsi di determinate condizioni.

Il loro successo dipende in particolar modo da una semplice constatazione: ogni trader, anche il più determinato e resistente, necessita di riposo periodico. Non solo è praticamente impossibile restare operativi nel corso dell’intera giornata, ma è anche pericoloso agli effetti della propria attività di investimento. Con la stanchezza, infatti, cala il livello di attenzione e la prontezza di risposta, facendo venire meno elementari regole di sicurezza, sino ad esporre il trader a gravi rischi di perdite.

Il mercato, però, non riposa. E quando l’interessato è inattivo può formarsi un trend contrario alla posizione che è stata aperta. Perché sia possibile impedire danni in questi punti morti la soluzione ideale può rivelarsi un robot guidato da un software, impostato per fornire precise risposte all’andamento dei prezzi, ovvero sbrigare ordini predeterminati. Su questo semplice assunto si basa il loro successo.

Trading bot: quali tipologie sono disponibili

Come detto sono strumenti ideati al fine di ovviare ad alcune limitazioni dell’essere umano, facendo ricorso alla tecnologia. Non tutti i robot di questo tipo, però, sono uguali e, anzi, possono essere suddivisi nel seguente modo:

i trading bot di analisi tecnica o fondamentale, ovvero impostati per rispondere a input diversi. Nel primo caso quelli derivanti dall’osservazione del prezzo, si tratti di Forex, criptovalute o altro asset, nel secondo dalla presa in esame degli indicatori macroeconomici;

o fondamentale, ovvero impostati per rispondere a input diversi. Nel primo caso quelli derivanti dall’osservazione del prezzo, si tratti di Forex, criptovalute o altro asset, nel secondo dalla presa in esame degli indicatori macroeconomici; quelli di analisi quantitativa , ideati per esaminare modelli matematici e statistici per trarne preziose indicazioni da riversare in automatico in operazioni di investimento;

, ideati per esaminare modelli matematici e statistici per trarne preziose indicazioni da riversare in automatico in operazioni di investimento; i robot dedicati al day trading , ovvero alle posizioni che sono aperte e chiuse nella stessa giornata di mercato;

, ovvero alle posizioni che sono aperte e chiuse nella stessa giornata di mercato; gli scalping bot, concepiti espressamente per le operazioni che si esauriscono nell’arco di pochi minuti o comunque di breve durata.

Come fare per individuare i migliori bot di trading

Prima di acquistare un robot per aiutare le proprie operazioni di mercato su piattaforme quali eToro, Binance o Coinbase, si dovrebbe cercare di capire la strategia per individuare i migliori, partendo naturalmente dalle proprie esigenze. Tra i criteri che possono aiutare non poco in tale direzione, si possono ricordare in particolare questi:

il successo tributato dai trader ad un software di questo genere. Più sono quello che lo usano nell’ambito della propria strategia di investimento, più il robot può essere considerato effettivamente performante;

il lasso di tempo che è intercorso dal momento del debutto. Se un programma automatico è in funzione da molto tempo sicuramente va considerato all’altezza in fatto di aspettative degli utenti;

le opinioni sui vari strumenti proposte dagli stessi trader, in particolare gli esperti. Ciò vuol dire che bisogna cercare i pareri espressi da coloro che hanno investito denaro su un robot e le recensioni presenti sul web, per comprenderne l’effettiva validità.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei bot di trading

Prima di spendere denaro su un bot di trading, sarebbe anche opportuno valutarne tutti gli eventuali pro e contro. Tra i primi, in particolare, va ricordata la velocità con cui operano. Per chi investe sul Forex, oppure in un settore come quello crypto tramite un exchange, questa peculiarità si tramuta in un dato fondamentale per dipanare le proprie strategie su una piattaforma.

Se la loro funzione di sostituzione all’essere umano è stata già ricordata, ad essa va poi aggiunta un’altra caratteristica di non poco conto: possono cioè aiutare i trader inesperti nell’approccio ai mercati e nel disbrigo degli ordini. Sono quindi in grado di bypassare lo stato di imperfetta preparazione tecnica dell’utente, ripagando così i soldi spesi per la loro acquisizione.

Per quanto riguarda invece i contro, il principale è rappresentato dal fatto a volte il robot può funzionare in maniera difettosa, come nel noto caso Evergrade in Cina. Eventualità che, però, è in grado di essere facilmente evitata monitorando in continuazione il suo funzionamento.

Utilizzare un bot di trading: cosa occorre valutare

Nel caso in cui si intende investire sul prezzo di criptovalute (Bitcoin in particolare), Forex, azioni o altri asset finanziari, presso un broker o un exchange, avere strumenti di effettivo ausilio è in effetti molto importante. Quando si presentano situazioni complicate sui mercati, le strategie immaginate possono saltare o essere comunque messe a dura prova, mettendo a rischio il proprio denaro.

Ogni piattaforma di trading prevede un sistema di tutele in questo senso. eToro, ad esempio, offre il Copy trading, mentre altri operatori offrono i segnali e gli alert al formarsi di determinati trend. I migliori siti offrono anche l’opportunità di provare la validità delle operazioni immaginate tramite un account demo, ovvero una modalità di simulazione gratuita. I rischi connessi alle operazioni di investimento, però, di fatto permangono.

Il trading automatico rappresenta una possibile soluzione per tutti gli utenti, soprattutto quelli alle prime armi sulle varie piattaforme di trading online o crypto, a partire da eToro e Coinbase. Il bot trading, infatti, risponde a input stabiliti in fase di programmazione e limita l’intervento umano.

Il perché di questa impostazione è intuibile: l’essere umano rischia infatti di vedere il proprio giudizio offuscato da stanchezza ed emozione. Meglio quindi un robot trading, scevro ad ogni situazione di questo genere e programmato in modo da dare la stessa risposta al verificarsi di condizioni previste da chi ha impostato il software.

Quando conviene utilizzare i migliori bot di trading su un exchange di criptovalute o per il trading online?

La risposta al quesito deve necessariamente essere articolata, anche perché le recensioni degli stessi sembrano divergere. Il punto da cui partire in sede di analisi è però il seguente: una accorta strategia di investimento può senz’altro includere un robot che opera in automatico, ma non fondarsi su di esso. Ciò, infatti, legherebbe il trader al funzionamento del bot di trading, che può anche venire meno, con esiti catastrofici.

Utilizzare i bot di trading su un account demo

Per avere concrete possibilità di successo nel proprio trading e far fruttare il denaro depositato sul conto, occorre valutare al meglio i rischi e affrontarli con un sistema imperniato su strategie adeguate. Investire in ordini su Bitcoin, Forex o altri asset finanziari è infatti un’attività pericolosa, in particolare agli inizi.

Per aiutare gli utenti meno esperti, sono le stesse piattaforme di trading o gli exchange di criptovalute, come Coinbase o Binance, ad offrire strumenti di sistema in grado di rivelarsi utili in tal senso. In particolare, eToro e altri broker offrono un account demo, su cui gli utenti possono esercitarsi gratis.

Possono cioè aprire posizioni su crypto, prezzo di materie prime, valute di ogni parte del mondo e molti altri asset senza l’impiego di denaro reale. Ciò permette non solo di capire la validità delle strategie di trading immaginate, ma anche il funzionamento dei mercati e quanto sia il livello di stress di questi. Considerato come questo servizio sia privo di costi, conviene sicuramente utilizzarlo.