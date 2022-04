È stata presentata nella sala Giunta del Comune di Termoli la seconda edizione di ‘Molise in Fiera’ che si terrà dal 21 al 25 aprile in Piazza Papa Giovanni Paolo II a Termoli.

Presenti per l’occasione la responsabile dell’evento fieristico Mariella Tufarelli e l’assessore comunale al Commercio Giuseppe Mottola.

Prima della pandemia, nella sua prima edizione tenuta nel 2020 ‘Molise in fiera’ aveva riscosso un notevole successo con 16.500 presenze. Quest’anno l’evento fieristico punterà sull’enogastronomia e sull’agricoltura. Per entrambi i settori merceologici è forte il legame ed il connubio tra Molise e Puglia. Ci sarà spazio anche i settori quali il Commercio, Sposi, Artigianato e il TempoLibero.

L’area fieristica presenta una struttura di 3000 metri quadri di cui 1000 metri quadri al coperto. Sessanta gli espositori provenienti, oltre che dal Molise e dalla Puglia, dalla Campania, dalla Sicilia e dall’Abruzzo.

L’inaugurazione si terrà giovedì 21 aprile alle ore 17. L’ingresso è libero. La fiera resterà aperta dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle 21.