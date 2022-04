Si torna a respirare profumo di normalità, quella che anche in occasione di questa Santa Pasqua sta lentamente restituendo alla vita di ognuno la preziosità di riti e tradizioni che per due anni hanno subito divieti e restrizioni.

Ed ecco, allora, che in questo 2022 torna il giovedì santo di Campobasso. Torna il “giro dei sepolcri” (foto di Luigi Calabrese) e l’uscita dei 13 apostoli dal Convento di San Giovanni pronti a fare visita a tutte le chiese del capoluogo.

Un momento che Campobasso ha sempre vissuto con particolare intensità, in attesa della processione del venerdì santo. Da una chiesa all’altra, per le strade, per i vicoli del borgo, sulle orme della Madonna in cammino alla ricerca del proprio figlio Gesù.

La tradizione vuole che siano dispari le chiese visitate durante la serata del giovedì santo. Da un minimo di tre ad un massimo di cinque o sette: un’ indicazione non religiosa ma popolare. Perché tre rappresenta la Santissima Trinità, cinque sono le piaghe di Cristo, sette invece i dolori della Madonna.

Una tappa che ogni buon campobassano non può non fare nel “tour” religioso delle parrocchie è certamente quella di Santa Maria della Croce, con il Cristo morto e la Madre Addolorata fermi ad aspettare un momento di preghiera prima di attraversare le strade della città accompagnati dal canto struggente del Teco Vorrei.

A proposito di Teco Vorrei, questo circa un secolo fa veniva cantato in chiesa da un gruppo corale di soli uomini. Come documenta il musicologo Vincenzo Lombardi nel libro La Settimana santa a Campobasso, Lino Tabasso convinse le autorità ecclesiastiche sulla indispensabilità di una partecipazione femminile; riscrisse poi per banda la partitura originale di De Nigris e abbassò la tonalità di un tono e mezzo in modo da rendere il canto accessibile anche a chi non fosse dotato di vocalità “operistiche”; e poi fece quindi uscire all’esterno il gruppo corale che, di anno in anno, si è ingrossato di proseliti al punto da diventare quello che da anni è ormai il più alto e condiviso momento di partecipazione cittadina.

Tornando al tour regilioso, basta proseguire per poche decine di metri per ritrovarsi davanti al sepolcro della Chiesa di San Leonardo, oppure a percorrere le navate della Cattedrale o quelle di Sant’Antonio Abate per poi spostarsi nel centro urbano.

Un ritorno alla normalità, quello del giovedì Santo della Pasqua 2022, suggellato anche da un’ordinanza del Comune finalizzata a disciplinare il traffico e consentire l’afflusso dei tanti fedeli che si riverseranno lungo le strade.

Quindi domani – giovedì 14 aprile – dalle 19 alle 24, ci sarà il divieto di transito regolamentato dalla segnaletica (con esclusione dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia) in Via Cannavina; Largo San Leonardo; Via Sant’Antonio Abate; da Largo San Leonardo all’intersezione con Via Marconi; Santa Maria della Croce; Via Marconi, da intersezione con via Torino all’intersezione con Via Cannavina; Via Roma, da intersezione con Via Palombo a intersezione con Via Marconi; Piazza Pepe, dall’intersezione con Corso Vittorio Emanuele II fino a Via Palombo; Via Palombo.

Dopo la celebrazione eucaristica delle 18.30, come ogni anno prima del Covid, ci sarà l’uscita dei 13 apostoli dal Convento di San Giovanni Battista.

Indossando i caratteristici abiti orientali e i sandali ai piedi, cammineranno l’uno dietro l’altro in silenzio, a passo lento, con la testa reclinata sul petto e gli occhi bassi. Ad aprire la processione, con una croce fra le mani, Simone di Cirene che condurrà gli altri in tutte le chiese della città in cui è stato allestito l’altare della deposizione per osservare un breve momento di raccoglimento e di preghiera davanti al Santissimo Sacramento. Davanti agli altari che tornano ad essere addobbati con fiori, spighe, candele, tessuti preziosi, pane e foglie e che resteranno lì fino al Venerdì Santo. Con le luci soffuse ad indicare la tristezza del momento e il capo chino sussurrando una preghiera di perdono e di speranza.