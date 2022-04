Un clima incerto farà da cornice al lungo weekend di Pasqua. L’anticiclone africano che ci ha protetti in questa prima metà della settimana santa si sta muovendo verso latitudini più settentrionali favorendo la discesa di correnti più fredde sull’Italia.

Il contesto variabile dei prossimi giorni ha, al momento, una sola certezza: il calo termico. Perderemo diversi gradi sulla colonnina di mercurio e questo metterà a rischio la classica scampagnata di Pasquetta che dopo due anni di pandemia è irrinunciabile per molti.

Ma vediamo nel dettaglio cosa prevedono gli esperti della meteorologia: il fronte freddo in transito sullo Stivale causerà, come dicevamo poc’anzi, un aumento della instabilità e un crollo di temperature. Le correnti punteranno direttamente sulla penisola Balcanica e quindi è immaginabile avere delle ripercussioni sul bordo Adriatico e piovaschi sulle Alpi orientali almeno nella prima parte del weekend. A Pasqua il maltempo interesserà per lo più le regioni del Sud con piogge, rovesci sparsi e neve intorno ai 1000 metri sull’Appennino meridionale. Occhio anche ai venti che si rinforzeranno in questa giornata di festa. Pasquetta, invece, potrebbe caratterizzarsi per un parziale miglioramento della situazione: tornerà il sole seppur con una irregolare nuvolosità, ma farà freddo sulle regioni adriatiche e su quelle meridionali, ci sarà ancora vento e dunque ancora molta incertezza.