Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Campobasso. Una seduta straordinaria e che si svolgerà in modalità mista, come stabilito dal presidente dell’assemblea Antonio Guglielmi in accordo con i capigruppo.

Domani mattina, 19 aprile, l’assise civica di Palazzo San Giorgio dovrà esaminare alcune proposte di deliberazione, fra cui le tasse sui rifiuti per il 2022 e l’adozione del relativo piano tariffario. Inoltre, all’esame del Consiglio comunale anche l’atto di indirizzo in merito alla forma di gestione dei servizi di supporto alla rilevazione e riscossione dei consumi idrici e dei relativi canoni e alla gestione e riscossione, CUP e Canone mercatale: sul tavolo l’adesione all’Accordo Quadro della Regione Molise stipulato con Municipia SpA.

In agenda c’è anche l’interrogazione del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Mario Annuario che ha posto l’accento sulle carenze relative alla pubblica illuminazione cittadina dopo la sostituzione delle vecchie lampade con quelle a led.

Chi volesse seguire la diretta streaming della riunione in videoconferenza del Consiglio comunale potrà farlo all’indirizzo:

https://campobasso.consiglicloud.it/home