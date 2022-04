Tir bloccato sui binari sulla ferrovia Campobasso-Roma

Un autoarticolato è rimasto incastrato sui binari della linea Campobasso-Roma, attualmente non attivi per via dei lavori di elettrificazione sulla tratta, durante una manovra. Sul posto, al passaggio al livello di San Polo Matese, stanno operando i vigili del fuoco del Comando provinciale di Campobasso per rimuovere il tir e liberare le rotaie. Presente anche una pattuglia dei Carabinieri di Bojano (competente territorialmente) e il personale delle Ferrovie dello Stato.

Stando alle prime ricostruzioni, sembra che il mezzo pesante si sia fermato dopo aver imboccato una delle strade laterali che immettono sulla statale 17: in quel momento le sbarre del passaggio al livello erano alzate e per fortuna nessun treno stava percorrendo la linea ferroviaria. Fra l’altro non è il primo episodio di questo tipo che si verifica lungo la tratta ferroviaria che attraversa l’area matesina e in particolare all’altezza di San Polo Matese. Non è la prima volta che si registrano incidenti su uno dei passaggi al livello del paese che dista pochi chilometri da Bojano. Temporaneamente sospesa la circolazione ferroviaria verso Roma.