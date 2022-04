Termoli-Tremiti, gli orari per il periodo estivo. 3 mezzi, Isola di Capraia ancora in servizio e Santa Lucia ferma in porto

La Capitaneria di Porto di Termoli ha emanato l’ordinanza con gli orari e i mezzi relativi al trasporto passeggeri dalla località adriatica alle Isole Tremiti (e ritorno) da maggio e fino a settembre.

Capitaneria ordinanza collegamenti Tremiti

Sono tre i mezzi autorizzati ad effettuare le corse: il traghetto Isola di Capraia della società Libera Navigazione del Golfo, il Tremiti Jet (sempre della Libera Navigazione del Golfo) e lo Zenit, la nave ultraveloce della società Guidotti Ships.

C’è però una incognita legata alla motonave più grande, la ‘storica’ Isola di Capraia appunto. Come noto, il traghetto – prima di proprietà della Tirrenia – è stato mesi fa acquistato dalla Nlg (Navigazione libera del Golfo), proprietaria altresì del catamarano Santa Lucia, da mesi ormeggiato in porto e che – ma non si sa quando – andrà a sostituire l’Isola nei collegamenti Termoli-Tremiti. Una decisione che sarà presa dalla società di navigazione, proprietaria di entrambi i mezzi.

Nulla cambierà per i passeggeri, che in ogni caso possono rifarsi agli orari indicati nell’ordinanza. Se l’Isola di Capraia dovesse ‘uscire dai giochi’ sarà il catamarano Santa Lucia (ex Iris) a prendere il suo posto.