Termoli, successo per 1-0 ad Agnone: la serie D è quasi realtà

Manca ormai davvero poco per il ritorno in Serie D del Termoli calcio. Anche la 27esima giornata del campionato regionale di Eccellenza molisana, disputato interamente ieri sabato 16 aprile, ha visto i giallorossi avvicinarsi al traguardo grazie al successo per 1-0 sul campo dell’Olympia Agnonese, per molto tempo diretta concorrente del Termoli ma ormai precipitata al quarto posto.

A decidere la contesa un gol di Visconti nel finale del primo tempo. Con questo successo il Termoli avanza quota 72 punti in classifica e tiene a distanza di sicurezza il Città di Isernia San Leucio Roccasicura che raggiunge quota 66 grazie al rotondo successo sul campo del Bojano per 4-1. Ma sei punti in appena tre gare da disputare appaiono ormai un divario incolmabile.

Nelle altre gare della quartultima giornata di campionato Altilia Samnium-Real Guglionesi 0-7, Campobasso 1919-Venafro 0-1, Castel Di Sangro-Polisportiva Gambatesa 0-1, Cliternina-Campodipietra 4-5, Pietramontecorvino-Aurora Ururi 3-1, Sesto Campano-Volturnia 8-1.

foto Facebook Termoli Calcio