Termoli, ritorna la Corsa del Cuore nel giorno della Liberazione

È una ripartenza anche questa. Si svolgerà lunedì 25 aprile con partenza alle ore 10 da Piazza Sant’Antonio a Termoli l’ottava edizione della Corsa del Cuore. Una passeggiata non competitiva che per due anni è stata sospesa causa Covid.

Tutti potranno partecipare: piccoli e adulti, a piedi o in bici, da soli o accompagnati dai loro amici a quattro zampe. Il percorso si snoderà nel borgo antico per poi scendere in area portuale e proseguire sul lungomare nord fino alla Torretta, per un totale di 7 chilometri circa.

Le iscrizioni inizieranno alle 8 dello stesso giorno ed avranno un costo di 3 euro a pettorale. Tutti i partecipanti riceveranno una maglietta ricordo della manifestazione.

L’evento, nato nel 2013 e sempre organizzato dalla Runners Termoli e dall’Avis di Termoli, ricorre nel giorno della “Liberazione” che mai come quest’anno sarà di buon auspicio per la fine di eventi drammatici.