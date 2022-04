Prove generali d’estate nel weekend del 1 maggio. Spiaggia e centro si preparano al pienone

Sarà una sorta di prova generale dell’estate 2022 e Termoli vuole arrivarci pronta. Oggi 29 aprile in città c’è un’aria di preparazione al dì di festa, quel 1 maggio che per la cittadina adriatica è anche un trampolino di lancio per la stagione a venire.

In spiaggia fervono i preparativi anche perchè, come da ordinanza regionale, quest’anno i lidi potranno aprire dall’inizio di maggio. O meglio, l’ordinanza sulla balneazione prevede che i titolari dei lidi possano (ma non sono obbligati) decidere di posticipare e anticipare la normale stagione, ma in ogni caso sono obbligati, da disposizione, a garantire l’apertura dei lidi negli ultimi due weekend lunghi di maggio e nei primi weekend di settembre. Molti però vogliono dirsi ‘presenti’ già domenica 1 maggio sebbene non tutti abbiano posizionato già gli ombrelloni e presumibilmente non lo faranno entro quel giorno.

In ogni caso sarà il lungomare – che lo è già ora – il fulcro della ‘festa’, anche nel giorno – presumiamo – dedicato ai lavoratori. Il clima più mite sta inducendo molti, anche i più riottosi al footing e simili, a trascorrere un po’ di tempo vista-mare, passeggiando, pattinando, correndo e, per i più audaci, facendo kyte surf. Ma la tintarella chiama e molti si ‘tufferanno’ in spiaggia in bermuda o bikini. Qualcuno già lo sta facendo.

Piacevoli passeggiate, magari degustando un gelato, non mancano – e non mancheranno – in queste ore anche sul Corso Nazionale e al Borgo Antico. Su quest’ultimo hanno fatto la loro comparsa i cartelli per la rimozione delle auto perchè, come già annunciato, nei festivi di maggio sarà anticipata la consueta Ztl estiva del paese vecchio.

Il programma per il primo maggio, organizzato dall’amministrazione comunale e in particolare dall’assessorato al Turismo e alla Cultura, è fitto di eventi legati in particolare alla passione per i motori, all’intrattenimento per i più piccoli e alla musica.

Si partirà al mattino sul lungomare nord appunto con il Memorial Paul Walker, che sarà evento di apertura della Touning Season 2022 on the beach. Sia al mattino che nel pomeriggio tanti gli appuntamenti con clown e maghi per allietare i bambini. Ma il pezzo forte saranno i concerti snodati lungo le vie del centro previsti a partire dalle 18.

Non mancheranno, ne siamo certi, i tradizionali pic-nic al parco, dove la primavera ha riportato tanta gente con la sua voglia di meritato relax. En plein air, naturalmente.