Termoli per l’Ucraina, il tir con gli aiuti umanitari è giunto in Polonia. “Grande cuore”

È giunto a Chorzow il tir con gli aiuti umanitari e tutti i beni raccolti con l’iniziativa ”Termoli per l’Ucraina”.

L’iniziativa voluta dal Comune di Termoli ha visto la solidarietà di cittadini e associazioni di volontariato che si sono impegnati nella raccolta.

Oggi con un video la città di Chorzow ringrazia l’amministrazione comunale di Termoli, i cittadini, le associazioni e tutti coloro che si sono adoperati per la gara di solidarietà. Parte dei beni giunti in Polonia a Chorzow sarà destinata anche alla città di Tarnopol in Ucraina con la quale è gemellata la città polacca. Nel video sopra a parlare è Ewa Przywara, responsabile del gemellaggio Termoli-Chorzow da oltre 20 anni e che parla di “grande cuore” dei termolesi.