L’Amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia ha provveduto la scorsa settimana a far apporre una targa commemorativa recante una poesia di Emilio Ambrogio Paterno in via Madonna del Carmine, in corrispondenza del civico numero 20, dove molti anni fa c’era la bottega di un calzolaio.

L’iniziativa, ispirata dall’ex consigliere comunale Giuseppe Chiappini e realizzata grazie a una donazione della Giunta Comunale e del Sindaco, rientra nell’ambito della ricorrenza dei cinquant’anni dalla morte di Paterno (1971 – 2021), figura indimenticata del panorama culturale locale; la poesia dal titolo “Lu Scarpare”, riportata sulla targa commemorativa, fu dedicata dallo storico e poeta montenerese a Nicola, il calzolaio che abitava di fronte casa sua.

“Anche se con qualche comprensibile ritardo rispetto alla scadenza del cinquantenario della morte di Emilio Ambrogio Paterno – ha dichiarato il sindaco Simona Contucci – abbiamo voluto dare seguito a questa bella idea di vedere celebrata la figura del nostro indimenticato concittadino poeta, assieme a quella del calzolaio che ha ispirato una delle sue tante poesie dedicate a Montenero.

Ringraziamo Giuseppe Chiappini, custode di molte delle memorie di Paterno, per aver stimolato questa bella iniziativa, oltre all’assessore Loredana Dragani per aver seguito tutte le fasi di ideazione, realizzazione e apposizione della targa.

L’occasione mi è utile per rinnovare la mia infinita riconoscenza e quella dell’Amministrazione comunale al compianto Emilio Ambrogio Paterno, per aver fissato nella nostra mente il significato più vero dell’amore verso la propria terra”.