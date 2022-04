Super Vastogirardi: vince 4-2 contro Aurora Alto Casertano

Ottima prova del Vastogirardi che concede poco all’ormai matematicamente retrocessa compagine casertana, chiudendo la pratica al Leonardi di Pietramelara con un 2-4 secco.

Gli uomini di Prosperi vengono da un mese di stop e rinvii e devono ancora recuperare quattro partite: alla ricerca dei dieci punti necessari alla salvezza, i gialloblù ne mettono intanto in ghiacciaia i primi tre con una doppietta del bomber argentino Prado, che finalmente trova lo spazio per emergere.

Apre le danze il solito Alagia, ma l’Aurora solo quattro minuti dopo ripristina il pareggio con Finetti. Prado la mette dentro prima del duplice fischio e la partita scorre gestendo spazi e geometrie, col raddoppio dell’argentino al 75esimo a sugellare apparentemente il colpo finale.

Brivido con l’Aurora che ci prova fino all’ultimo e trova la rete con Valentino proprio in zona Cesarini, ma Salatino aveva già messo la parola fine pochi minuti prima. Si torna in Alto Molise con tre punti importantissimi per l’economia del campionato e soprattutto per il morale del gruppo. Ora testa al recupero infrasettimanale col Fiuggi previsto per giovedì: il tour de force dei gialloblù è solo all’inizio.