Super Next Gen, si gioca la finale della tappa campobassana

Saranno Paolo Laviola/Gabriele Leccisi tra gli uomini e Alessandra Periscinotti/Beatrice Guccione nel tabellone famminile le due finali della tappa campobassana del Super Next Gen 2022 in corso sui campi in terra rossa dell’Associazione Tennis Campobasso.

Nelle semifinali giocate ieri 23 aprile la tesserata per l’Asd Circolo Tennis Lanciano Periscinotti (2.8) ha avuto la meglio sulla leccese Ginevra Puce del Circolo Tennis Mario Stasi per 60 62.

Raggiunge la finale anche la “naturalizzata” molisana Beatrice Guccione, siciliana ma in pianta stabile in città in qualità di allieva di Niki Vendemiati. La Guccione ha superato agilmente Martina Bernardini (62 60) e in finale certamente avrà il tifo dalla sua parte.

Tra gli uomini l’ottimo Valerio Trabacca ha ceduto sul più bello al temibile Paolo Laviola: 62 63 il punteggio per quest’ultimo che nell’atto finale andrà a sfidare l’atleta del Circolo Tennis “Mario Stasi” di Lecce Gabriele Leccisi, capace di sconfiggere in tre set la testa di serie n.2 Danny Stella col punteggio finale di 64 46 63.

Manca solo l’ultimo atto (oggi ore 10.30 finale maschile e a seguire quella femminile), dunque, di questo importantissimo appuntamento per i giovani tennisti under 18, futuro del movimento nazionale, che si sono dati battaglia per una settimana sui campi di via Duca d’Aosta in una kermesse come al solito perfettamente organizzata dal presidente Giuseppe Morrone con il prezioso supporto di Gianluca De Lucrezia e del giudice arbitro Stefano Lombardi.