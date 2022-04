Dopo i due giorni di sosta per le festività pasquali è ripartito spedito il programma di incontri della tappa campobassana del Super Next Gen Italia 2022. Nella giornata di ieri (martedì 19 aprile) un solo incontro, quello nel tabellone femminile tra la nostra Floriana Balsamo e la pugliese Valeria Dordoni, non si è disputato per indisponibilità di quest’ultima che ha lasciato campo aperto all’atleta di casa per la sfida di oggi (mercoledì 20) contro un’altra pugliese: la leccese Ginevra Puce (cl. 3.4).

Il derby nostrano, invece, tra Giorgia Pescolla e Maya Amicone ha visto prevalere quest’ultima col risultato di 6-0 6-4 guadagnando così il prossimo turno da disputare (oggi) contro Eleonora Patimo da Bitritto (BA) alle 15. Primi incontri disputati nel tabellone finale, invece, per quanto concerne gli under 18 maschili.

Giorgio Castriota Scanderbeg (foto in alto), tesserato Tennis Club Manfredonia, ha avuto la meglio su Michele Marinaro (foto sotto) 6-1 6-2 mentre il campobassano Simone Di Pardo prosegue il suo torneo dopo aver sconfitto Filippo Avantaggiato (4.2 del Circolo Tennis degli Ulivi Tuglie LE). Per lui oggi alle 18 in programma il match contro il brindisino Alessandro Devincenti.

Da segnalare, infine, l’esordio nel pomeriggio di altri due promettenti tennisti prodotto del vivaio del circolo di via Duca d’Aosta: Giorgio Rizzi e Fernando Borrelli.