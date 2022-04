Studenti provenienti da quattro nazioni europee in visita a Termoli

Provenienti dal Portogallo, Romania, Macedonia del Nord e dalla Turchia, sono giunti a Termoli, ospiti del Liceo Artistico della nostra città, 30 studenti con alcuni loro insegnanti per uno scambio culturale come previsto nel Progetto Erasmus che come scopo si propone la mobilità di studenti nell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.

Martedì mattina, tutto il gruppo, compreso alcuni studenti del nostro Liceo Artistico, guidati dalla professoressa Roberta Polimene, si sono incontrati all’ingresso del Borgo Antico con il presidente dell’Archeoclub di Termoli, Oscar De Lena, che li ha accompagnati in una visita per le vie e le piazzette del nostro borgo.

A fare da interprete la studentessa Adriana Leggieri che con grande padronanza della lingua inglese ha saputo coinvolgere ottimamente tutti i componenti del gruppo. In due ore gli studenti hanno potuto ammirare le bellezze del nostro borgo, la cattedrale con la sua cripta, il passaggio alla “rejiecelle” e infine uno sguardo alla vecchia Termoli e a quella nuova dal terrazzo del castello. Tantissime le foto scattate e gli apprezzamenti ricevuti per la bellezza del nostro borgo.