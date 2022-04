Studenti di Difesa Grande a lezione di arte all’aria aperta nel borgo

Una lezione di arte all’aria aperta nel suggestivo borgo di Termoli. È quanto hanno fatto oggi gli studenti delle classi seconde della scuola media del Comprensivo di Difesa Grande.

“Una mattina all’insegna della storia e dell’arte – racconta entusiasta la docente Carla Di Pardo -, in una bellissima giornata e facendo una passeggiata incantevole in compagnia dell’archeologa Lidia Di Giandomenico (di Me.Mo Cantieri Culturali). Con lei ci siamo incontrati a piè di Castello nel Largo dei Fotografi, per una breve presentazione e per una introduzione, per poi proseguire la visita al Castello Svevo, poi alla Torretta Tornola, in seguito in Piazza Duomo, in Cattedrale per finire nella suggestiva viuzza più stretta d’Italia”.

Il tutto nell’ambito di un progetto legato alla materia della Storia dell’Arte e previsto in previsione nella Giornata Mondiale dell’Arte (che ricorrerà il 15 aprile). Un progetto che proseguirà con una visita guidata, a giugno, presso il borgo medioevale dell’Isola di San Nicola, nello splendido arcipelago delle Isole Tremiti.

Appuntamento invece per venerdì 28 aprile per gli studenti delle classi prime che nella mattinata si recheranno in centro, dove ad attenderle ci sarà il professor Michele Carafa, per vivere una lezione di arte all’aperto. Come nasce una statua bronzea, quali le fasi, dall’ideazione alla progettazione fino alla realizzazione e, ancora, quali le differenze tra statua in bronzo e statua in pietra. Questi alcuni degli argomenti della visita guidata/lezione che non a caso si svolgerà dinanzi alla statua bronzea di Jacovitti, passando prima per la statua del grecista Gennaro Perrotta per poi incontrare quella dedicata a Carlo Cappella, storico termolese.

Le statue sono state realizzate dallo stesso professor Carafa e da un altro artista termolese, Vanni Macchiagodena.

La visita proseguirà poi e si concluderà nella piazzetta prospiciente la Scalinata del Folklore dove è stata posizionata l’ultima statua, quella dedicata alle violenza contro le donne, anch’essa realizzata da Macchiagodena.