È sempre più vicino il ritorno delle Carresi in Molise. La prima in ordine cronologico, come da tradizione, sarà quella di San Martino in Pensilis, prevista per sabato 30 aprile.

In vista del grande evento, il sindaco Gianni Di Matteo, ha emesso ben otto ordinanze con l’intento di fornire regole precise per la manifestazione ed evitare qualsiasi problema di ordine pubblico.

“In vista dello svolgimento della Corsa dei Carri del 30 aprile 2022 si ritiene utile rivolgere a tutti l’invito affinché la stessa possa svolgersi in tranquillità con l’osservanza delle disposizioni che saranno emanate dalle Autorità a ciò deputate, con particolare riguardo alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica” scrive oggi l’Amministrazione Di Matteo.

Le norme da rispettare dovranno inoltre “garantire che la manifestazione sia rispettosa sia della tutela e del benessere degli animali che della sicurezza pubblica”.

Il Comune sottolinea che la presenza di moto sul tracciato, come accaduto in passato, potrebbe compromettere lo svolgimento della Carrese. “Uno degli aspetti più critici evidenziato già negli scorsi anni dalle Autorità è l’indisciplinata presenza, che comunque nel corso degli anni si è notevolmente ridotta grazie alla collaborazione di tutti, di motoveicoli non autorizzati circolanti in prossimità e tra i Carri e costituenti pericolo per l’ordinato svolgimento della manifestazione e ciò nonostante specifiche ordinanze di divieto.

Come ribadito negli incontri con le Autorità, il perdurare di tale comportamento potrebbe compromettere lo stesso svolgimento della manifestazione”.

Fra le ordinanze c’è quindi quella di divieto di utilizzo di moto sul circuito della Corsa dei carri sammartinese. “Si avverte sin d’ora che da parte delle competenti Autorità non sarà tollerata alcuna violazione e verrà posta in essere ogni azione sanzionatoria, anche di carattere penale, a carico dei trasgressori. Si confida nel senso di responsabilità di ognuno affinché, attraverso un comune impegno, questa splendida tradizione possa continuare a suscitare in tutti noi e nei tanti ospiti quelle introvabili emozioni che la rendono unica in un clima di festa e serenità”.

Le altre ordinanze riguardano il divieto di sosta e transito in Piazza Umberto Primo e in via Porta San Martino il 29 aprile, il divieto di sosta dei veicoli sabato 30 aprile sulla strada provinciale 129, il divieto di sosta e transito nel giorno della Carrese sul percorso di gara, il divieto di sosta e transito in Piazza della Vittoria, Piazza Umberto Primo e via Marina dal 30 aprile al 2 maggio compreso, il divieto di vendita di bevande in contenitori di metallo o di vetro, l’individuazione di un’area precisa lungo il tratturo L’Aquila Foggia per il commercio ambulante e il divieto di utilizzo di apparecchi di amplificazione sonora per pubblicizzare i prodotti degli stessi ambulanti.

Inoltre per i partecipanti alla corsa dei carri sarà obbligatorio appena dopo l’arrivo scendere dai cavalli e dai carri e consegnare le verghe adoperate per guidare i buoi e per spingere il carro durante la manifestazione oltre che liberare il percorso dagli animali per evitare situazioni pericolose per la pubblica e la privata incolumità.

Qualunque cittadino o cavaliere o personale non autorizzato non potrà intervenire alla corsa dei carri e lungo il percorso, mentre per quanto riguarda il pubblico non sarà ammessa la presenza di spettatori al di fuori degli appositi spazi delimitati, non sarà possibile prendere posizione sui balloni di paglia che delimitano il tracciato di gara e occorrerà essere a una adeguata distanza di sicurezza dalla recinzione, quindi sarà vietato aggrapparsi o sostare addosso alla recinzione oltre che dietro i cancelli che costituiranno via di fuga.

Tutte le regole