È andata in scena oggi, 25 aprile, l’ottava edizione della passeggiata non competitiva “La Corsa del Cuore”, consistente in 7 chilometri di puro piacere sportivo su un percorso completamente pedonale che si è snodato nel borgo antico e sul lungomare nord di Termoli.

Complice la splendida giornata di sole, si sono raggiunte 150 iscrizioni. Colori sgargianti hanno invaso la città per una giornata di sport organizzata dall’Avis Termoli e dalla Runners Termoli.

La competizione è stata vinta da Piero Biagio Mignogna della Runners Termoli seguito da Vincenzo Grassi e Michelangelo D’Ambra, entrambi dell’Athletic Club Termoli. In rosa vittoria di Candida Pascale della Runners Termoli, seguita dalla compagna di squadra Aurora Ambrosino. Terza classificata Vanessa Senese dell’Athletic Club Termoli.

“Un ringraziamento a tutti i partecipanti – così gli organizzatori della splendida manifestazione -, in particolare a chi ha raggiunto Termoli proveniente da comuni limitrofi pur di non perdere l’appuntamento”.