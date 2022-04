Avrebbe utilizzato benzina per dare fuoco all’abitazione nella quale abita con una giovane donna a Bojano. E’ quanto si apprende dalle prime ricostruzioni dei Carabinieri che stanno indagando sull’inquietante episodio accaduto questo pomeriggio in via Turno, a circa un chilometro dal centro del comune matesino, verso la località Pietre Cadute.

Il rogo, innescato da un 30enne che secondo alcune fonti soffre di problemi psichici e non è nuovo e escalation di violenza, ha distrutto la casa in cui i due coabitavano. L’episodio sarebbe accaduto al culmine di un acceso litigio. Le fiamme, che si sono sviluppate al secondo piano dello stabile distruggendo gli arredi, hanno provocato lievissime ustioni alla coppia, trasportata all’ospedale Cardarelli con l’ambulanza del 118. Le loro condizioni, secondo quanto si apprende da fonti mediche, non sono gravi e nessuno dei due è in prognosi riservata.

Lei, di origine straniera, fortemente turbata da quanto successo, è stata ricoverata per un trauma costale. Anche per lui è stato necessario l’intervento del personale sanitario a causa del suo forte stato di agitazione.

In serata la donna è stata ascoltata dagli uomini dell’Arma della Compagnia di Bojano che, guidati dal capitano Edgar Pica, stanno cercando di ricostruire cosa sia avvenuto, le cause di una vicenda che ha scosso la comunità bojanese. Stando ai primi elementi raccolti, il 30enne avrebbe utilizzato un liquido infiammabile, benzina per la precisione, per incendiare l’appartamento in cui abitava la ragazza, probabilmente al culmine di un acceso litigio.

I vigili del fuoco hanno lavorato ore per spegnere il rogo e per evitare problemi anche alle palazzine vicine. Hanno ricevuto la richiesta di aiuto poco dopo le 17 di questo pomeriggio e l’intervento per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona è andato avanti fino a tarda serata.