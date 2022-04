Sorpresa a Termoli: lo chef Bruno Barbieri al ristorante ‘Torretta’

Il popolare chef e volto televisivo Bruno Barbieri è stato ospite del ristorante ‘Torretta’ di Termoli nella giornata di ieri, domenica 24 aprile. Ben 7 volte stelle Michelin, il 60enne chef bolognese è diventato molto popolare negli ultimi anni grazie alla partecipazione a programmi televisivi di grande successo come ‘MasterChef’ e ‘4 Hotel’.

Ed è proprio con una delle auto marchiate ‘4 Hotel’ che ieri Barbieri è giunto a Termoli, ma non è chiaro se si trovasse in Molise per registrare la trasmissione o per un pranzo di piacere nel rinomato ristorante di pesce che si trova alla foce del torrente Sinarca e che prende il nome proprio dell’antica Torre termolese.

Sono stati i titolari del locale a pubblicizzare nella tarda serata di ieri la presenza di Bruno Barbieri a Termoli con dei post e delle foto pubblicate su Facebook e un commento eloquente: “Immenso onore. Bruno Barbieri, chef italiano record di 7 stelle Michelin alla Torretta”.