Michele Iorio, ex governatore del Molise e oggi consigliere regionale, è stato assolto per non aver commesso il fatto dai giudici del tribunale di Campobasso al termine del processo denominato Sistema Iorio.

“Finisce un incubo durato quasi 10 anni”, ha detto Iorio in aula, dove ha assistito oltre che all’udienza alla lettura del dispositivo. L’ex Governatore della Regione Molise negli anni tra il 2000 e il 2012, oggi consigliere regionale, ha seguito la lettura de verdetto alle 14 e 40 di oggi 20 aprile stabilito dai giudici Salvatore Casiello Gian Piero Scarlato, Federica Adele Dei Santi e Roberta D’Onofrio che lo hanno assolto Iorio “per non aver commesso il fatto”.

Assoluzione per 14 dei 16 ex imputati nel procedimento avviato nell’autunno 2016. Condannati Ignazio Annunziata, ex editore del giornale La Gazzetta del Molise, e Angelo Percopo, ex direttore generale Asrem, rispettivamente a 12 e 4 anni di reclusione.

“Questa sentenza inaugura la mia campagna elettorale” il primo commento a caldo Di Iorio, “23 processi giudiziari tutti conclusi con assoluzione”, ha detto Iorio nei primi commenti parlando di “tortura giudiziaria”. L’inchiesta sul sistema Iorio, emersa nel 2016, risale a circa 8 anni fa.

Solo due le condanne stabilite, a carico di Ignazio Annunziata, ex referente del giornale La Gazzetta del Molise e Angelo Percopo, ex direttore generale della Asrem. Il primo è stato condannato a 12 anni di reclusione, il secondo a 4. Assolti tutti gli altri imputati.

Erano una quindicina i reati contestati in un fascicolo di migliaia di pagine, nel quale sono confluite diverse vicende che hanno come legame la figura dell’ ex presidente della Regione. L’inchiesta, portata avanti dall’ex procuratore Armando D’Alterio, è stata incentrata su corruzione, concussione, abuso d’ufficio, peculato, falsità materiale e ideologica, estorsione, violenza privata, bancarotta e ricettazione. Per l’imputato principale Iorio erano stati chiesti 6 anni di reclusione. In totale la pubblica accusa aveva chiesto la condanna per tutti gli imputati a 69 anni complessivi.

“Oggi è finita una questione che ha occupato le pagine dei giornali, dei servizi televisivi anche nazionali in questi 8 anni. Esprimo la mia più grande soddisfazione, ringrazio la difesa e chiudo questa vicenda giudiziaria finalmente. Io ho avuto la capacità di difendermi in 23 processi tutti conclusi con assoluzione – ha concluso Iorio, oggi in Fratelli d’Italia – C’è stata una tortura giudiziaria in questi anni, spero finisca qua. Spero di poter dare qualche speranza in più a questa regione”.