È il Molise la regione con la più alta incidenza di morti sul lavoro nell’anno 2021 secondo il report dell’Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega Engineering di Mestre, che ha realizzato una mappatura della mortalità sul lavoro in Italia dell’ultimo quadriennio in base al quale si registra, nel 2021 rispetto al 2020, un aumento di casi di morte sul lavoro di quasi il 40% con l’esclusione delle morti per covid.

Con una incidenza di 141,9 – la statistica calcola il numero di infortuni mortali per ogni milione di abitanti, esclusi gli infortuni in itinere – il Molise è la regione che guida la fascia rossa, seguita da Basilicata, Abruzzo e Campania. Negli ultimi posti della classifica ci sono Toscana, Calabria e Lombardia.

La media della incidenza degli infortuni mortali nel biennio 2018-2019 il Molise è stata di 100 a fronte di una incidenza media annua di 33,7; nel 2020 l’incidenza è passata a 57,2 (zona arancione) a fronte di una incidenza media annua di 46,1 e nel 2021 è aumentata salendo 141,9 a fronte di una incidenza media annua di 42,5.

Anche per quanto riguarda l’inizio del 2022 il Molise è la peggiore d’Italia per indice di incidenza dei morti sul lavoro in base agli occupati totali, come emerge dallo studio parziale dell’osservatorio Vega sulle morti bianche in Italia. Lo studio prende in esame i numeri dei morti sul lavoro nel primo bimestre comparati con il numero di occupati in base ai dati Istat 2020. Tra gennaio e febbraio 2022 il Molise ha registrato il decesso di un 39enne di Montenero di Bisaccia ribaltatosi con il trattore e la morte di un operaio di Cantalupo del Sannio che ha perso la vita mentre lavorava in un cantiere di Termoli. Due morti che vanno a inserirsi sul totale di 114 vittime in tutta Italia nei due mesi presi in considerazione.

Anche per questo motivo il Molise avvia ora tre giorni di confronto, per costruire una cultura della sicurezza sul lavoro. È la prima edizione del progetto “Molise Sicuro”, nato sull’onda dell’iniziativa dell’International Labour Organization (ILO), che il 28 aprile 2022 celebra in tutto il mondo la Giornata per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. L’iniziativa è stata lanciata quest’anno dall’ingegner Giovanni dell’Aquila, Ceo & Founder della Unilab srls, società di servizi operativa in tutto il territorio regionale in materia di sicurezza sul lavoro.

Il convegno, della durata di tre giorni, dal 28 al 30 aprile, dalle 9 alle 13, nella sala convegni dell’hotel San Giorgio in Campobasso, affronterà i temi della sicurezza in Edilizia, Lavori in Quota, Agricoltura, Macchine e Attrezzature. Si parlerà nell’ultima giornata delle misure di prevenzione e protezione Antincendio, della figura del Rappresentante dei Lavoratori e dei benefici delle aziende che adottano un buon sistema di Sicurezza sul Lavoro.

Il convegno, gratuito, potrà essere seguito in presenza (limitata per 50 persone), dopo richiesta di partecipazione sul sito www.unilabformazione.it oppure on line collegandosi a questo link.

Il programma di Unilab Molise