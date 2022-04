Il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha presieduto questa mattina anche il Comitato sull’ordine e la sicurezza pubblica, occasione per mettere attorno a un tavolo gli attori principali del territorio sul problema della sicurezza pubblica. Il Ministro ha annunciato che entro il 2022 è previsto l’invio in Molise di 22 unità di polizia. “Stiamo predisponendo i piani” ha spiegato aggiungendo che le forze di polizia sono in diminuzione ovunque anche per il calo delle immissioni in servizio con il covid.

“E’ un momento in cui si sta approfondendo la criticità del territorio” ha precisato Lamorgese, annunciando rinforzi estivi soprattutto per Termoli e la costa che nei mesi di luglio e agosto registrano un enorme incremento di popolazione con il turismo balneare. “la vicinanza alla provincia di Foggia e alla Campania crea un rischio che effettivamente può determinare anche l’inserimento delle organizzazioni criminali in questa regione, per questo l’importante è avere gli anticorpi, l’importante è fare attività di prevenzione e di controllo del territorio” ha aggiunto Luciana Lamorgese in visita oggi a Campobasso, annunciando rinforzi (e controlli potenziati per il periodo di Pasqua) per “preservare il territorio”

Nella sintesi del comitato sulla sicurezza Lamorgese ha anche rivolto un plauso alla Guardia di Finanza per il controllo economico del territorio, parlando di un “totale di 24 milioni di evasione scoperti.”

Ha anche garantito il potenziamento della videosorveglianza in grado di leggere le targhe per controllare in maniera più approfondita il territorio. “Me ne farò carico e spero di dare un riscontro positivo a questo tema”.

Il prossimo protocollo che verrà siglato, ha detto ancora, è quello sulla legalità a contrasto delle infiltrazioni malavitose. Un passaggio che arriva dopo l’istituzione della Dia a Foggia, territorio che con il Molise ha molto a che spartire e non solo per ragioni di vicinanza geografica. “Puglia e Campania – ha detto ancora il ministro – sono due territori da attenzionare, stiamo facendo operazioni ogni settimana e la presenza dello Stato lì si è fatta sentire e si fa sentire”.

Il ministro ha ringraziato i procuratori, i sindaci di Campobasso e di Termoli presenti, le forze di polizia impegnate in un momento particolarmente complesso. Ha sottolineato l’imponente attività preventiva portata avanti dalla Questura con le misure di prevenzione emanate dal questore Conticchio, dai Daspo ai fogli di via.