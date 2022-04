Un camping completamente abusivo, che insisteva su un’area litoranea di Campomarino di circa 30.000 metri quadrati, è stato sequestrato nelle scorse ore a seguito di un’indagine di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura di Larino ed eseguita dalla Guardia costiera di Termoli, supportata da un aliquota di personale in forza alla Direzione marittima di Pescara.

Un sequestro preventivo ingente, eseguito dai militari della Guardia Costiera in seguito a un decreto emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Larino, che ha richiesto il lavoro di circa una settimana: erano 80 le costruzioni abusive nel campeggio sequestrato, e che operava da diversi anni: dal bar al ristorante, dagli alloggi alle piattaforme in cemento per accedere alla spiaggia, oltre all’area parcheggi.

Un campeggio particolarmente frequentato e nel periodo estivo numerosi clienti installavano le proprie tende, attrezzature e roulotte. Peccato che si trattasse di area demaniale pubblica e di particolare pregio.

La procuratrice di Larino Isabella Ginefra, il comandante della Capitaneria di porto di Termoli Amedeo Nacarlo, oltre ad Antonio Prencipe (Capitano di Fregata in rappresentanza della Direzione Marittina di Pescara) hanno parlato oggi in conferenza stampa di estremo disvalore per il deturpamento di un bene ambientale sì pregiato, e hanno sottolineato quello che è l’interesse pubblico a tutelare il nostro territorio. L’area sequestrata era infatti sottoposta a vincolo paesaggistico: era una cosiddetta area Sic (sito di interesse comunitario, ndr) e le costruzioni mancavano delle necessarie autorizzazioni edilizie, urbanistiche, demaniali, doganali e ambientali. La zona era solo in parte privata ma per la quasi totalità demaniale marittima e pubblica. Popolata, altresì, da specie tutelate come il fratino e le tartarughe.

Ci sono tre indagati, i responsabili del camping, per i diversi reati ipotizzati. Si parla di illeciti quali l’abusiva occupazione di spazio demaniale, di inosservanza della proprietà privata, di opere eseguite in assenza di autorizzazione edilizia e paesaggistica, di invasione di terreni pubblici, di distruzione e deturpamento di bellezze naturali.

Nel caso la decisione del tribunale del riesame confermi tutto, si andrà a giudizio e solo a seguito di una sentenza definitiva si potrà procedere all’abbattimento. La Procuratrice ha sottolineato come l’operazione sia stata ampia, lunga e complessa e come sia preminente (“e continueremo su questa scia”, ha affermato) il contrasto alla criminalità ambientale ed edilizia e dunque alla tutela dell’ambiente che ci circonda. Il comandante della Guardia Costiera ha sottolineato l’elevata professionalità dei militari che hanno preso parte all’operazione nonchè l’accurato intervento che si è avvalso anche di strumenti tecnologici che hanno permesso il sorvolo dell’area.

“Il nostro territorio è un bene importante che deve essere tutelato. Ce la stiamo mettendo tutta e non ci fermeremo qui”, così la dottoressa Ginefra. “Il nostro impegno è costante quando si tratta di tutelare l’ambiente, e l’ambiente mare”, le parole del Comandante Nacarlo che auspica che gli operatori turistici del settore possano maturare una maggiore consapevolezza rispetto all’importanza del loro agire in merito alla tutela ambientale.