E’ stato pubblicato il Decreto (il DM n. 333 del 31 marzo 2022) che autorizza per l’anno accademico 2021/22 l’avvio dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.

In Molise il corso sarà organizzato dall’Unimol, previa emanazione di un apposito bando, che vedrà disponibili 400 posti così ripartiti: Scuola dell’infanzia posti 30, Scuola primaria posti 90, Scuola secondaria I grado posti 140, Scuola secondaria II grado posti 140.

Le prove di accesso saranno costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte e da una prova orale e si svolgeranno a maggio secondo il seguente calendario:

24 maggio 2022 prove scuola dell’infanzia;

25 maggio 2022 prove scuola primaria;

26 maggio 2022 prove scuola secondaria I grado;

27 maggio 2022 prove scuola secondaria II grado.

“Ricordiamo che le farraginose politiche sul reclutamento spesso hanno portato alla mancata specializzazione di tanti docenti, a tutto svantaggio della continuità didattica e dell’esigibilità del diritto allo studio degli alunni e delle alunne in condizione di disabilità. Sono anni che chiediamo la stabilizzazione dell’organico di di sostegno, che spesso viene concesso solo in “deroga”. Sarebbe inoltre necessario calmierare i costi dei corsi dei TFA a livello nazionale, in modo da consentire a tutti di potervi partecipare”, così il sindacato FLC CGIL.

“Infine, informiamo che la FLC CGIL Molise e l’Associazione professionale Proteo, come di consueto, organizzeranno un corso di formazione per la preparazione al superamento di queste prove. Gli interessati possono rivolgersi presso le nostre sedi o inviare una mail a molise@flcgil.it. Verranno ricontattati con le indicazioni per iscriversi al corso”.