Un piccolo pezzo di stoffa di ogni bambino per realizzare una grande coperta dedicata alla pace in Ucraina, in questi giorni in mezzo ad un conflitto che preoccupa tutti. Gli studenti del plesso della scuola primaria di Pantano Basso di Termoli, dell’Istituto comprensivo Bernacchia, hanno partecipato ad una iniziativa proposta dalla Caritas diocesana di Termoli-Larino.



I bambini delle cinque classi nei giorni scorsi scorsi hanno realizzato su un pezzetto di stoffa il proprio messaggio di pace nel corso di un laboratorio svolto dagli operatori della Caritas in collaborazione con le docenti, che hanno aderito all’iniziativa con entusiasmo e con l’accoglienza della dirigente scolastica, la professoressa Rosann Scrascia. Poi i tanti piccoli pezzi di stoffa ricchi di pensieri e idee per la pace e per tutto il popolo ucraino, sono stati cuciti da una volontaria e hanno dato vita così ad una bellissima e coloratissima coperta, “con la quale tutti gli studenti e il personale della scuola vogliono abbracciare e proteggere il popolo ucraino in un momento di grande difficoltà” hanno affermato le docenti.

La coperta è stata consegnata ieri mattina, mercoledì 6 aprile direttamente dal direttore della Caritas diocesana Anna Bernardi e dalla responsabile Paola De Lena agli alunni del plesso di Rio vivo che in cambio hanno donato una cassetta, una piccola raccolta fondi fatta con gioia e con il loro amore.