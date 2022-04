Sarà fatta brillare domani (23 aprile) dagli artificieri la pericolosa bomba “carica cava” rinvenuta nella villa comunale di Vinchiaturo, paese a pochi chilometri da Campobasso. Il potente ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale è stato scoperto per caso da alcuni genitori degli alunni intenti ad eseguire dei piccoli lavori di giardinaggio per abbellire un’aiuola nell’ambito delle iniziative organizzate dalla scuola per la cura del verde e per rendere più accogliente l’area frequentata dai più piccoli.

E’ stato allertato subito il sindaco Luigi Valente, mentre i Carabinieri hanno transennato la zona e provveduto ad informare la Prefettura per richiedere l’intervento del Genio militare. “L’ordigno scoperto questa mattina è stato già messo in sicurezza”, sottolinea il primo cittadino. “Tuttavia in via precauzionale l’intera area sarà bonificata”.

La villa comunale intanto è off limits: Valente ha firmato un’ordinanza di chiusura subito dopo la scoperta della bomba. Nessuno può entrare “fino a quando non saranno terminate le operazioni di bonifica dagli addetti ai lavori”. Domani, alle prime ore del mattino a Vinchiaturo ci saranno gli artificieri che faranno brillare la bomba “carica cava”, che è meno potente della bomba a grappolo ma ha maggiore facilità di scoppio e per questo è più pericolosa.