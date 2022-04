È andato in scena nella mattina di oggi – lunedì 11 aprile – un nuovo sopralluogo dei carabinieri nella zona di Contrada Fonte San Pietro a Sant’Angelo Limosano, il luogo dove è stata ritrovata la mattina di domenica 3 aprile la piccola Nicole dopo 13 ore di ricerche.

Come già accaduto nei giorni scorsi, con un andirivieni di auto dei carabinieri che stanno conducendo le indagini per spiegare una dinamica non chiarissima rispetto alla scomparsa della piccola, ancora questa mattina sono stati effettuati nuovi controlli.

Sempre i carabinieri avrebbero chiesto agli uffici tecnici all’Urbanistica dei due Comuni (Limosano e Sant’Angelo Limosano) la planimetria di tutta l’area di contrada Fonte San Pietro nonchè di quelle delle zone limitrofe.

Stando alle prime indiscrezioni si tratta di accertamenti che sarebbero utili ad individuare eventuali casolari, masserie o ristori dove probabilmente gli stessi investigatori (non tralasciando alcuna ipotesi) pensano la piccola abbia potuto trascorrere la notte. Per poi essere portata in un secondo momento nel luogo dove è stata ritrovata domenica mattina.

Inoltre, in queste ore sono stati convocati dagli inquirenti altri parenti e amici che fanno parte della vita di Nicole, tra cui i nonni.

I militari sono poi in attesa degli esiti degli accertamenti effettuati in particolare sui tabulati del telefono cellulare dell’indagata (la madre di Nicole iscritta nel registro degli indagati per abbandono di minore) per ricostruirne i movimenti.

Altri elementi, infine, potrebbero emergere anche dalle immagini delle telecamere della videosorveglianza disseminate sia nel comune di Sant’Angelo Limosano che in quello di Limosano. Tasselli che serviranno ad effettuare una quanto più dettagliata e corretta ricostruzione dei fatti per non lasciare buchi nel racconto di quanto avvenuto.