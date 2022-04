Un 34enne molisano di Sant’Angelo del Pesco è morto in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio 4 aprile attorno alle 18 sulla strada provinciale 84 che porta allo svincolo per la Fondovalle Sangro, al confine tra la nostra regione e l’Abruzzo.

Il giovane era alla guida di una Lancia Ypsilon nei pressi del comune di Gamberale, provincia di Chieti, ma confinante con Sant’Angelo del Pesco. Secondo una possibile ricostruzione dell’incidente, la sua auto è andata a schiantarsi contro un muro colpendo successivamente anche una Mercedes che proveniva nel senso opposto.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i soccorsi tramite il 118 di Atessa e l’eliambulanza arrivata da Pescara ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto i vigili del fuoco di Agnone e Castel di Sangro, mentre gli accertamenti sono stati avviati dai carabinieri di Agnone.

Sconvolto il piccolo centro molisano in provincia di Isernia per la morte del giovane D.D.C., ennesima vittima della strada. Soltanto negli ultimi giorni ben quattro molisani hanno perso la vita in diversi incidenti stradali fuori regione.