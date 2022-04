“Scarti agricoli: da rifiuti a risorsa per il settore edilizio”: questo il titolo del seminario in programma domani, venerdì 22 aprile, dalle 15 nella sala conferenze del ‘GAL Molise Verso il 2000‘ nell’ambito del progetto “AWeS0Me – Agricultural Waste as Sustainable 0 km building Material”.

All’evento in programma all’Incubatore di via Monsignor Bologna 15, a Campobasso, si parlerà del progetto finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliero “Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014 – 2020” che ha lo scopo primario di promuovere le migliori pratiche sull’uso dei rifiuti agricoli per la produzione di componenti a base biologica per l’edilizia con alte prestazioni igrotermiche.

“Il progetto – spiegano gli organizzatori – coinvolge Confimi Industria Albania (Capofila – Albania), il GAL Molise Verso il 2000, il Politecnico di Bari (Italia) e la società di innovazione tecnologica Tehnopolis (Montenegro) e ha tra le proprie attività principali l’attuazione di progetti pilota per l’efficienza degli edifici pubblici dei partner, focalizzati su soluzioni tecniche realizzate con materiali da costruzione a base biologica quali ad esempio l’installazione di pannelli termoisolanti prodotti con paglia, terra, canapa”.

Il workshop, aperto a professionisti del settore dell’edilizia, imprese di costruzioni, nonché operatori agricoli, promuoverà la semplicità di lavorazione dei materiali provenienti dagli scarti agricoli attraverso test specifici di resistenza meccanica e capacità termiche, nonché resistenza al fuoco. La prima fase sarà a carattere informativo, portando a conoscenza dati e informazioni inerenti alle attuali possibilità offerte dai materiali provenienti dagli scarti agricoli, con l’ausilio di dati tecnici e risultati dei test di laboratorio. Nella seconda parte, attraverso la presentazione di esempi concreti già realizzati, si intende divulgare l’utilizzo di materiali ecologici che negli ultimi anni stanno prendendo sempre più piede nel mercato nazionale e mondiale, con l’obiettivo di poter realizzare abitazioni 100% sostenibili e naturali.

A fine incontro, associazioni di categoria, professionisti di settore, imprenditori edili e agricoli si confronteranno al fine di condividere lo sviluppo di soluzioni eco-sostenibili, alternative alle tradizionali e pericolose tecniche di smaltimento dei rifiuti agricoli. Il workshop è organizzato in cooperazione e accredito dai seguenti ordini professionali: Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Campobasso e Isernia; Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori Provincia Campobasso; Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso.

Oltre che in presenza, sarà possibile seguire l’incontro in modalità online, attraverso il link: https://us06web.zoom.us/j/88405507417