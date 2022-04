Sanificazione al Centro medico legale dell’Inps d Campobasso. L’intervento straordinario per gli ambienti è previsto per la giornata di lunedì, 11 aprile, quindi i locali dovranno rimanere chiusi al pubblico per consentire la sanificazione prevista.

Pertanto l’Inps comunica in una nota che “tutte le visite medico legali ambulatoriali, fissate per l’11 aprile presso la Uoc Centro Medico Legale Inps di Campobasso, sono rinviate a data da destinarsi”.