Ci siamo. Manca davvero poco e – finalmente – dopo due anni di stop la comunità di San Martino in Pensilis si prepara a ‘rinascere’ con il ritorno lungo le strade della sua carrese. Il clima di festa si respira da un po’, i tre carri in gara, i “Giovani” con i colori bianco-celesti, i “Giovanotti” con i colori giallo-rosso, e i “Giovanissimi” con i colori giallo-verde sono alle prese con gli ultimi accorgimenti prima del grande evento. Ma tutta la comunità è alle prese con gli allestimenti per celebrare la ripresa della tradizione centenaria: i balconi sono in fase di preparazione per essere trasformati in una platea naturale e consentire quindi a visitatori e turisti che rientrano per l’occasione, di ammirare il passaggio dei carri.

Ma non solo i carri. Perchè l’amministrazione comunale di San Martino – in tempi record – ha organizzato tre concerti di piazza che sono tutti da prima fila. Il 1 maggio a sera, a partire dalle 22, in Piazza Umberto I è prevista l’esibizione di colui che viene definito anche dalla stampa internazionale “straordinario performer”: Matthew Lee.

Chi lo ha già visto esibirsi sa bene che i suoi sono concerti da non perdere. Pianista e cantante innamorato del rock’n’roll, ha fatto propri gli insegnamenti dei grandi maestri del genere. Un vero talento e fenomeno degli 88 tasti. Nella sua carriera vanta già ben oltre 1200 concerti in tutto il mondo. E il primo maggio sarà ospite a San Martino in un concerto che promette scintille.

Non è da meno la seconda serata con l’esibizione dei “Gemelli Diversi” e “Dolce Nera”. La cantautrice pugliese aprirà la serata del due maggio alle 22. Alle spalle ha un lungo percorso professionale (anche come plistrumentista) costellato da numerosi successi. Ha inoltre aderito recentemente al supergruppo Italian Allstars 4 Life che ha riunito oltre cinquanta artisti italiani per l’incisione del brano “Ma il cielo è sempre più blu”, cover corale del brano di Rino Gaetano. I ricavati del singolo sono stati devoluti alla Croce Rossa per sostenere un progetto a supporto delle persone più fragili colpite dal Covid.

Terminata la sua performance, la stessa sera sarà la volta dei “Gemelli Diversi”. Loro sono Thema e Strano, che hanno formato il gruppo italiano pop rap pronti a scaldare il palco di Piazza Umberto a partire dalle 23. La band è comparsa sulla scena italiana nel 1998 con una versione hip hop di “Dammi solo un minuto” dei Pooh, ma in seguito è diventata protagonista di diversi album che hanno conquistato finanche il doppio disco di platino.

Questi eventi sono il cuore e l’anima delle nostra storia e delle nostre tradizioni e rappresentano uno degli aspetti che rendono il Molise (e tutta l’Italia) unico. Non resta che goderne appieno.