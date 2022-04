Rossana Iesulauro lascia Corte d’Appello: “Auguro a questa terra futuro migliore”

Rossana Iesulauro ha guidato per sei anni la Corte d’Appello di Campobasso coronando una lunga esperienza durante la quale “ho lavorato con persone persone straordinarie”. E per questo “venerdì scorso è stato difficile lasciare per sempre il mio ufficio”. Non ha nascosto la sua emozione il presidente della Corte d’Appello del Tribunale del capoluogo che questa mattina, 12 aprile, ha accolto l’intensa cerimonia di commiato alla quale hanno partecipato magistrati e avvocati.

“In queste aule ho trascorso gran parte della mia vita, ho avuto gioie e dolori”, le parole della Iesulauro. Originaria di Napoli, non ha nascosto di essersi legata a questa regione a cui ha augurato “un futuro migliore”, ha detto nella gremita aula ‘Francesco Colitto’ che ha ospitato la cerimonia.

Presenti il presidente di Sezione della Corte d’Appello Vincenzo Pupilella, il procuratore della Corte d’Appello Mario Pinelli, l’ex presidente della stessa Nicola Passarelli, il procuratore Nicola D’Angelo e il presidente dell’Ordine degli avvocati di Larino Oreste Campopiano.