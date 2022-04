Ritrovato verso Roccamandolfi il 17enne scomparso da Oratino: “Volevo fare una passeggiata”

E’ stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri di Bojano insieme ai Vigili del Fuoco di Campobasso mentre percorreva un tratto di strada che da San Massimo porta a Roccamandolfi. Il 17enne che era uscito e non aveva fatto più rientro nella sua abitazione di Oratino è stato ritrovato, per fortuna, sano e salvo.

Inutili le telefonate della famiglia alle quali pur avendo il cellulare accesso non aveva mai risposto. Ma proprio il telefonino ha permesso ai Vigili del fuoco e ai carabinieri di dirigersi nella zona matesina dove risultava agganciata la cella telefonica. Quando gli operatori hanno fermato il 17enne che proseguiva il suo cammino in direzione di Roccamandolfi e gli hanno chiesto spiegazioni, lui avrebbe risposto che non credeva di aver creato tanto trambusto perchè voleva soltanto fare una passeggiata.

Fatto salire sull’autoradio dei carabinieri è stato portato presso gli uffici della Compagnia dei carabinieri di via Croce a Bojano dove i genitori che hanno trascorso ore di grande preoccupazione si recheranno a prelevarlo dopo lo spavento.