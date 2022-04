E’ volto a favorire “percorsi di ricerca, sperimentazione e innovazione” il progetto ‘Scuolalab’ rivolto alle scuole e finanziato dalla Regione Molise con le risorse del Fondo sviluppo e coesione, nell’ambito dell’Area Tematica “Istruzione e Formazione”. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, è rivolta agli Istituti scolastici secondari di primo e secondo grado e gli Istituti tecnici superiori (ITS) molisani.

650mila euro il finanziamento complessivo, di cui 230mila euro destinati alle medie e 420mila euro alle scuole superiori.

L’obiettivo, spiegano dalla Giunta regionale, è “incoraggiare e sostenere lo sviluppo di nuove competenze e motivazioni negli studenti attraverso il finanziamento di laboratori didattici volti a promuovere percorsi di ricerca, sperimentazione e innovazione, che permettano agli studenti il raggiungimento degli obiettivi previsti nel curricolo, favorendo l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità”.

Ogni scuola potrà presentare un solo progetto esecutivo, che potrà svilupparsi in uno o più percorsi laboratoriali didattici. Gli istituti scolastici omnicomprensivi potranno presentare due progetti esecutivi, uno relativo alle scuole secondarie di primo grado e uno relativo alle scuole secondarie di secondo grado. Per ogni progetto selezionato la Giunta regionale stanzierà 15mila euro a favore delle scuole secondarie di primo grado, mentre la somma sale a 20mila euro per gli istituti secondari di secondo grado e gli Istituti tecnici.

“I progetti elaborati – spiegano ancora dalla Regione – dovranno essere realizzati in condivisione con aziende, professionisti, enti pubblici e privati, associazioni, ordini professionali e associazioni di categoria in modo da realizzare una rete di competenza e complementarietà tra le diverse professionalità, anche al fine di realizzare un prodotto/servizio spendibile sul territorio. La Regione Molise si impegna a favorire l’incontro tra gli Istituti scolastici e gli ITS e i soggetti individuati”.

A breve sarà pubblicato l’apposito avviso per raccogliere le candidature sul territorio.