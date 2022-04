Altro grande successo per i ragazzi dell’Alfano alla fase regionale di corsa campestre svoltasi ieri 21 aprile a Campochiaro.

Primo posto delle ragazze, sia nella categoria allieve che nella categoria juniores, grazie agli ottimi risultati individuali, secondo posto dei ragazzi nella categoria juniores. I giovani runners, diversi per età (si va dalla prima alla quinta classe) e per indirizzo di studi (classico, scientifico e sportivo), hanno saputo fare squadra autorizzando speranze di nuovi traguardi anche per i prossimi anni.

«La soddisfazione, il plauso dell’intera comunità scolastica e le congratulazioni», sottolinea la Dirigente dell’Alfano, Concetta Rita Niro, «vanno a tutti i nostri ragazzi, che hanno mostrato ancora una volta serietà e responsabilità nell’impegno, arrivando, sotto la guida qualificata e attenta del team dei nostri insegnanti di scienze motorie, a conseguire questi importanti traguardi personali e di squadra».

Prime classificate le ragazze nella categoria allieve: Giulia Baldassarre, Vanessa Senese, Aurora Ambrosino, Fernanda Cravetti; al primo posto nella categoria juniores: Martina Cendamo, Chiara Marini, Emanuela Di Domenico, Martina Di Leo; seconda classificata nella categoria juniores la squadra dei ragazzi: Matteo Vincenzo Traino, Andrea Di Norscia, Michele Acciaro, Kevin Viola. Docenti accompagnatori: Andrea Putzu e Angela Catelli.