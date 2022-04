“Raccontami di te”: l’autrice Carmelina Fraraccio incontra gli studenti all’Alfano

Domani 29 aprile alle ore 10 alcune classi prime del Liceo Scientifico dell’Istituto Alfano parteciperanno nell’aula magna del plesso di via Asia (Liceo Classico “Perrotta”) all’incontro con la scrittrice Carmelina Fraraccio, autrice del libro “Raccontami di te”.

In “Raccontami di te” una comunità di studenti si mette in gioco nella pratica della scrittura di sé come espressione autentica del proprio mondo interiore. Complice la pandemia, la professoressa Righetti propone ai suoi studenti di scrivere della loro vita: chiede una scrittura autentica, l’espressione del proprio mondo. I ragazzi accettano la sfida. Un esercizio di scuola diventa strumento di conoscenza reciproca che cambia la relazione insegnante – alunni. Il potere della scrittura e della lettura è proprio questo: portare a una più profonda conoscenza di sé e degli altri.