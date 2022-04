Quarte dosi, superata quota 600. Cambio di passo, raddoppio negli ultimi 5 giorni

È un vero e proprio boom quello che stanno vivendo le quarte dosi in Molise. Erano 305 il 16 aprile mentre ora sono 601. La cifra totale è praticamente raddoppiata negli ultimi 5 giorni mentre nel primo periodo la somministrazione del secondo booster procedeva con estrema lentezza.

L’iniezione della quarta dose, ricordiamo, inizialmente era prevista solo per i soggetti immunocompromessi (come ad esempio coloro che hanno subìto un trapianto) mentre a partire dal 13 aprile la prenotazione – sulla scorta di una direttiva ministeriale – è stata aperta anche ad altre categorie di pazienti vulnerabili. Nello specifico a tutti gli over 80, agli anziani nelle Residenze sanitarie nonchè a tutta una serie di persone fragili, portatrici di specifiche malattie (come da tabella sotto).

Ebbene, da allora qualcosa è cambiato. Lunedì 11 aprile, dieci giorni fa, il totale della quarte dosi ammontava a poco meno di 200 (196 per l’esattezza), cinque giorni dopo (sabato 16 aprile) lo stesso era arrivato a 305 mentre oggi, ovvero cinque giorni dopo quell’ultima rilevazione, la tabella sul sito dell’Asrem dedicato al monitoraggio della campagna vaccinale segna 601 (circa una cinquantina da stamane ad ora). Detto altrimenti, se la media dall’11 al 16 aprile è stata di circa 22 iniezioni al dì, nei cinque giorni successivi (dal 16 al 21, appunto) questa è salita a oltre 59. Dunque quasi triplicata.

Il confronto è ancora più sproporzionato se si considera che dai primissimi giorni di marzo (quando sono state avviate le vaccinazioni con quarta dose) all’11 aprile (dunque in meno di 40 giorni) la media è stata di poco più di 5 vaccini al giorno.

Sarà stato l’aumento (ancora una volta) di contagi, sarà stato l‘endorsement (come si dice in tutt’altri contesti per indicare l’appoggio di un personaggio autorevole) o sarà stato per il mero allargamento della platea dei vaccinabili con quarta dose, fatto sta che il Molise, che risultava fanalino di coda per la somministrazione del secondo booster, ha ripreso a vaccinare con ritrovata intensità ed il merito di questa ‘ripresa’ va appunto alle dosi di rinforzo.

Al momento in totale sono state iniettate complessivamente oltre 688.800 dosi di cui circa 250.900 prime, 242.200 seconde, 195.100 terze e appunto 600 quarte dosi. Di seguito il prospetto suddiviso anche per fasce d’età.

In Italia al momento in cui si scrive sul report governativo dei vaccini si apprende che il 10.75% della popolazione immunocompromessa (85.100 persone circa) ha effettuato la quarta dose mentre il cosiddetto ‘second booster’ è stato ricevuto dall’1.01% (44.600 soggetti) della platea che ne avrebbe diritto e che ha ricevuto il primo booster da almeno 4 mesi.