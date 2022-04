Quanto conta quello che si indossa per lavorare in sicurezza in un cantiere edile? La risposta arriva dai dati nazionali (e locali) inerenti gli infortuni sul lavoro: maggiori sono le lacune nell’utilizzo di protezioni, maggiore è il rischio di farsi male. Uscire al mattino di casa con un abbigliamento adeguato è essenziale per chi fa il muratore, il carpentiere, il piccolo imprenditore edile, l’imbianchino, il piastrellista, il conducente di carrelli e mezzi di lavoro. Dalle scarpe alle mascherine con valvola, dagli occhiali protettivi a indumenti di tessuti idonei a trascorrere ore e ore al freddo o al caldo: la prevenzione comincia da come ci si veste al mattino.

In un periodo segnato dal proliferare di cantieri edili – proprio l’edilizia è il settore maggiormente esposto ai pericoli – spesso carenti in termini di sicurezza, la cultura della prevenzione assume un ruolo determinante. In occasione della Giornata mondiale sulla sicurezza sul lavoro che si celebra giovedì 28 aprile abbiamo chiesto di spiegarci cosa significa un abbigliamento sicuro a un esperto del ramo. Tony, volto storico di Cianciosi Costruzioni, nel Nucleo Industriale di Termoli, si è offerto di rispondere a qualche domanda in questa videointervista.

Intanto giovedì 28 aprile proprio l’azienda di Dante Cianciosi, nel Nucleo industriale di Termoli, promuove la filosofia della sicurezza e della prevenzione con una giornata dedicata alla conoscenza dei benefici dei sistemi protettivi di maggiore qualità e all’avanguardia, e con una scontistica speciale per incentivare l’acquisto di protezioni a tutela della vita umana, dal vestiario a scarpe anti-infortunistiche, occhiali, imbracature di sicurezza, dispositivi personali (occhiali, mascherine, tappi, cuffie), materiali ecosostenibili e non dannosi, sistemi di ponteggio per la riduzione del rischi.