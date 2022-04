Pronti a scendere negli abissi: alla scoperta dei canyon del Molise

La magia delle montagne è difficile da descrivere. Capaci di portare il turista o il visitatore a toccare il cielo con un dito e poi di farlo scendere negli abissi fino ad immergersi nei torrenti che tagliano le montagne e attraversano interi territori.

Ecco allora che anche il Molise per permettere di assaporare il brivido, il mistero e la magia della montagna permette non solo alpinismo ed escursioni ma anche il canyoning (o torrentismo) e cioè esplorare insenature profonde, caratterizzate da alte pareti, all’interno delle quali scorrono torrenti.

Una disciplina che mescola escursionismo (a piedi), arrampicata (se si incontrano le cascate tocca calarsi con le opportune corte) e un minimo di passione per l’acqua della quale non bisogna aver paura. Generalmente si pratica in gruppo ed è possibile anche in Molise grazie ai ragazzi di “Attraverso il Molise” che già dal prossimo primo maggio permetteranno di affrontare le vie fluviali più nascoste, calandosi nei fiumi con corde, tuffi e divertenti toboga fino al greto del torrente.

“È un modo del tutto nuovo ed esclusivo per scoprire i luoghi più remoti della regione, così ricca di corsi d’acqua che ogni volta sarà una nuova avventura”. scrivono in nota.

Il primo appuntamento – dicevamo – è domenica 1 maggio nel territorio di Roccamandolfi, meta di numerose escursioni altrettanto variegate: appuntamento alle 9.30 per inoltrarsi insieme nel torrente Callora, che con la sua conformazione naturalmente articolata renderà il percorso ancora più avvincente.

Seguiranno altri appuntamenti nel torrente Quirino di Guardiaregia, nel Rio Colle Alto di Castel San Vincenzo e in altre gole caratterizzate da pendenze, cascate, salti di roccia, scivoli e laghetti.

Con accompagnatori esperti e con la giusta attrezzatura – che sarà fornita dagli organizzatori al momento dell’incontro – si potrà godere in tutta sicurezza della bellezza di luoghi selvaggi e del piacere di uno sport singolare e adrenalinico.

Chiunque può praticarlo, dai 14 anni in su, basta avere un po’ di resistenza e dinamicità. Non è necessario saper nuotare, occorre solo avere confidenza con l’acqua profonda.

Oltre al torrentismo, sono in programma tante altre nuove attività: per conoscerle tutte basta visitare i canali social Facebook e Instagram di Attraverso il Molise e il sito web attraversoilmolise.org.

Per informazioni e prenotazioni, contattare l’associazione al numero 328 471 8018, anche tramite WhatsApp, o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.