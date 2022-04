Processo Carresi finito in prescrizione, animalisti: “Pungoli e bastoni da vietare”

“Prescrizione non significa assoluzione, è soltanto un colpo di spugna.” Così dichiarano Edgar Meyer, presidente di Gaia Animali e Ambiente, e Francesco Fortinguerra, portavoce per le campagne del Comitato Europeo Difesa Animali, a commento della prescrizione per 26 dei 29 imputati nel maxiprocesso sulle Carresi riguardante i reati di sevizie sugli animali e utilizzo di anabolizzanti e doping nel 2014.

“Purtroppo sapevamo che i tempi lunghi della giustizia avrebbero comportato questo rischio. Sono infatti decine di migliaia i processi che finiscono sotto questa mannaia. Ma il fatto stesso che si sia arrivati a giudizio dimostra la fondatezza delle accuse; la gran parte delle denunce penali finisce infatti archiviata in fase istruttoria.

Questo esito non ci scoraggia di certo dal continuare a chiedere il divieto di utilizzo di pungoli e bastoni nelle Carresi, anzi permetterà di sollevare ancor di più l’indignazione di tutti coloro che ritengono inammissibile il loro uso per spingere dolorosamente a una forsennata corsa contro natura questi animali, simbolo di calma e mitezza: una condanna morale al posto di quella penale che investirà i promotori della Carresi e le istituzioni che le sostengono da parte dall’opinione pubblica internazionale”, concludono Meyer e Fortinguerra.