Prestiti online: cosa sono e come funzionano?

La tecnologia ha compiuto passi da gigante e ci permette di compiere, comodamente da casa, tantissime operazioni. Tra queste c’è anche la possibilità di richiedere un prestito online in pochi minuti, con qualche click e presentando la documentazione richiesta in formato digitale. Oggi ti spieghiamo tutto quello che c’è da sapere e come procedere per farne richiesta.

Cosa sono i prestiti online?

Per prima cosa devi sapere che i prestiti online erogati da una banca sono in tutto e per tutto simili a quelli tradizionali. L’unica differenza è che permettono di farne richiesta dal sito web della banca selezionata, dopo aver letto con calma tutte le condizioni e le informazioni utili a stabilire quale proposta sia di maggior interesse. Si tratta di una soluzione estremamente comoda per la quale il Sistema di Informazioni Creditizie del Crif, la Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria, ha registrato un incremento notevole di richieste da parte dei consumatori.

Per farne richiesta occorre individuare la banca di interesse e valutarne le condizioni per poi compilare la modulistica direttamente online. Questa serve ad ottenere preventivi personalizzati e ad essere ricontattati da un consulente. In poche ore il cliente riceverà il primo riscontro con le soluzioni più idonee in base alla somma richiesta e alle disponibilità reddituali. Non bisogna fare altro che inserire i dati anagrafici e l’importo desiderato e attendere che la banca risponda.

Le caratteristiche

I prestiti online sono una soluzione particolarmente valida perché sono rapidi, comodi e convenienti. Ovviamente sono anche sicuri dal momento che le leggi nazionali ed internazionali obbligano le banche a fornire portali con firewall blindati, pensati per mettere al sicuro i dati dei clienti e scoraggiare qualsiasi tentativo di frode.

Chiaramente parliamo di prestiti personali e non di mutui, ovvero di transazioni per le quale è richiesta una verifica rapida delle informazioni anagrafiche e di quelle relative alla situazione finanziaria ed economica. Il funzionamento, quindi, è in tutto e per tutto simile ai prestiti tradizionali per i quali, in base alla cifra richiesta e al reddito, verrà definito un piano di ammortamento ed un importo mensile da rimborsare.

Come per i prestiti tradizionali quelli richiedibili online prevedono una serie di requisiti da rispettare tra cui la maggiore età, la solidità finanziaria e il deposito di documenti attestanti l’identità, la situazione lavorativa e quella eventuale del garante del prestito.

Tempi rapidi di verifica, accettazione ed erogazione

Il responso e l’erogazione avverranno in tempi ultra-rapidi per consentirti di far fronte alle tue spese impreviste con maggior tempestività. Inoltre è sempre possibile richiedere un rendiconto delle rate versate o procedere all’estinzione anticipata, al consolidamento di più prestiti o alla richiesta di liquidità aggiuntiva.

È importante sapere che i prestiti online avvengono solo su piattaforme web sicure, garantite dal protocollo di sicurezza http e erogati da banche legalmente riconosciute. Non è possibile ottenere prestiti sui social network o tramite piattaforme di messaggistica istantanea. Impara a proteggerti dalle truffe rivolgendoti solo a banche autorizzate, ovvero registrate presso gli Albi di vigilanza della Banca d’Italia in elenchi sempre accessibili a tutti i consumatori.