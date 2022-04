Presentato nel pomeriggio di ieri nel Palazzo Pio della Santa Sede in Vaticano, il cd musicale e il videoclip del progetto messo a punto dall’associazione “Liberi nell’arte” in collaborazione con diverse associazioni locali e finanziato dalla Regione Molise tramite un avviso pubblico del Servizio Istruzione e Formazione Professionale dedicato alle azioni di sostegno per i soggetti fragili.

In una cornice unica, alla presenza del Segretario di Stato Vaticano Cardinale Parolin e di alti funzionari della Santa Sede, i ragazzi hanno presentato il cd dal titolo “Aeroplano, inizia lo spettacolo”, interamente realizzato dai ragazzi e ragazze affetti da disturbo dell’autismo e inciso nelle sale di registrazione della Libreria Editrice Vaticana.

Toccante anche la testimonianza dell’attrice Sabrina Paravicini, che ha raccontato la propria esperienza artistica insieme al figlio autistico, dando così voce e volto a ragazzi che riescono a trasmettere emozioni forti attraverso un linguaggio che appare difficile da comprendere, ma che in realtà è vero e universale.

“In questi momenti il ruolo di amministratore tocca livelli altissimi, emerge l’onore e l’onere di essere al fianco delle fasce più deboli, che spesso sono le persone che meglio riescono a trasmettere emozioni e a condividere momenti di pura solidarietà. Ascoltare le voci di questi ragazzi che hanno realizzato con amore e professionalità un toccante brano musicale è stata un’esperienza forte, che ha reso tutti consapevoli di come la diversità a volte sia solo nei pregiudizi e nelle facili conclusioni. Celebrare la diversità è invece il primo passo per abbattere le barriere mentali che ledono il giusto diritto alla felicità, vero patrimonio universale. Spero che esperienze come queste possano ripetersi nel futuro, dando il giusto spazio ai tanti volontari che troppo spesso lavorano nell’ombra per i soggetti meno fortunati ma che, tramite il linguaggio universale della musica, sono riusciti a trasmettere il valore assoluto della vita”

L’evento, inserito nella settimana dedicata alla Consapevolezza sull’Autismo, è stato organizzato dall’associazione “Liberi nell’Arte”, in collaborazione con la Regione Molise e Acli Molise e con il sostegno delle famiglie dei ragazzi affetti da autismo, a cui va il ringraziamento per il grande lavoro che svolgono ogni giorno, tra mille difficoltà ma sempre con l’entusiasmo che questi meravigliosi ragazzi sanno trasmettere.