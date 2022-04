Pastore evangelico condannato per le violenze sessuali sulle figlie. Viveva in Molise

È stato condannato a 6 anni il pastore evangelico cinquantenne che ha abusato delle sue figlie per un decennio. L’uomo non ha direttamente a che fare con il Molise essendo originario del Lazio, ma per diverso tempo ha vissuto in un piccolo paese di poco più di mille abitanti in provincia di Isernia con la famiglia, che si trova tutt’ora in Molise. L’uomo ha gestito anche per un certo periodo di tempo un negozio di dolciumi a Isernia.

La condanna è arrivata ieri. La sentenza è stata emessa dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cassino. Il pm aveva chiesto 8 anni di reclusione. L’uomo è rinchiuso nel carcere romano di Rebibbia dal mese di maggio 2021, quando era stato rintracciato dalla polizia scozzese in un villaggio a pochi chilometri da Edimburgo ed era stato estradato grazie all’intervento del servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

“Violenza sessuale aggravata dal vincolo genitoriale e maltrattamenti in famiglia”: questa l’ipotesi di reato per la quale è stato condannato con rito abbreviato. Le indagini erano partite dopo la denuncia della figlia maggiore che aveva trovato il coraggio di porre fine a una lunga serie di abusi sessuali iniziati in tenera età. Nella denuncia la ragazza aveva anche riferito come la madre fosse consapevole del comportamento dell’uomo e di quale inferno fossero costrette a patire le figlie sottoposte a violenze sessuali quotidiane.

In una intercettazione ambientale che il commissariato di polizia di Cassino ha acquisito agli atti durante la delicata inchiesta, la donna, parlando con una parente, aveva dichiarato: “comprendo il dolore delle mie figlie ma non posso aiutarle, non posso rovinare il mio matrimonio”.

Il pastore evangelico aveva aperto in Molise, a Isernia, un piccolo negozio di caramelle tra il 2013 e il 2015. Non aveva un lavoro fisso e aveva cominciato a professare il ministero di culto in alcune comunità molisane. Lo scorso anno il pastore aveva deciso di fuggire di fatto dall’Italia per paura di essere perseguito penalmente per i reati contestati e per sottrarsi alla giustizia.

Atroce il racconto della giovane figlia che ha trovato il coraggio di ribellarsi aiutata anche da un altro pastore e da una psicologa. La ragazza ha raccontato che fin da quando aveva 5 anni era obbligata come le sue sorelle a fare il riposino pomeridiano con il padre durante il quale, in assenza della madre, veniva abusata. Sempre secondo la denuncia della figlia, sembra che l’uomo avesse piazzato due telecamere in bagno e altre in tutta la casa, e che oltre agli abusi sessuali le bambine fossero percosse con calci e pugni e insultate.