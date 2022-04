Passione per Gesù

di don Mario Colavita

Bisogna ricordare che i vangeli sono in realtà un racconto della passione, morte e risurrezione di Cristo con un’ampia introduzione. La passione di Gesù secondo Luca è preceduta da una lunga introduzione fatta di ben 21 capitoli.

Il cuore della storia del vangelo di Luca è concentrato nei capitoli 22-23, il punto di convergenza a cui il lettore è portato a riflettere e pensare.

Il racconto della passione non è una cronistoria dei fatti bensì la narrazione della fede dei primi cristiani che vedevano nel Crocifisso il figlio di Dio, risorto.

La domenica delle palme inizia la santa settimana, tra gli osanna del popolo la storia di Gesù si conclude con la condanna alla croce eseguita dai romani su uno sperone di roccia appena al di fuori della mura di Gerusalemme, il Golgota.

La passione letta con gli occhi della fede ed elaborata dalla prima comunità cristiana, diventa il luogo massimo per esprimere la forza e la gloria di Dio. Attraverso strumenti di odio e di male Dio ci salva con la morte in croce del Figlio.

Lo sforzo dell’evangelista è quello di portare il lettore ad accogliere il crocifisso a Re. “La sua crocifissione è la sua regalità; la sua regalità è il suo essersi abbandonato agli uomini […]. Movendo dalla croce, la fede comprende sempre meglio […] Gesù” (J. Ratzinger).

Per Luca la passione è un esempio, una strada da fare insieme sino a quella collina solitaria dove una croce con due accanto si erge e dove si consuma il dramma dell’uomo Dio.

Luca è l’unico evangelista che racconta dei due malfattori crocifissi con Gesù. Uno dei due a cui la tradizione a dato il nome di Disma è il primo credente ad entrare in paradiso.

Leggere la passione di Gesù è narrare l’esempio di Dio e, da parte dei credenti diventa imitazione.

Attorno alla figura centrale di Cristo si muovono gli attori del dramma nei loro vari ruoli: Giuda, i sommi sacerdoti, Pilato, Erode, Pietro, le pie donne sulla via del Calvario, Simon di Cirene, i ladroni. Ma c’è anche la folla che assiste, raccolta e ricettiva, al dramma: è il “popolo”. Per questo “popolo”, la Passione è un insegnamento e un’esortazione.

La croce è la porta che conduce alla risurrezione, e quindi all’evento decisivo che apre al tempo della Chiesa, alla grande svolta per l’umanità.

La passione perde così, in Luca, il suo aspetto scandaloso, ignominioso e tragico, per apparire come una via, certo dolorosa, ma indispensabile, da percorrere con serenità e fiducia.

Il Cristo di Luca prima di morire dice: “Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno” (Lc 23,34) è come se avesse portato a termine il cammino del credente chiamato all’amore e la perdono.

Della passione non finiremo mai di parlare troppo grande e profonda per dire tutto. La passione di Gesù diventa così la passione per Gesù in cui il dramma dell’uomo è riproposto all’attenzione e alla riflessione dei credenti.

La passione di Cristo ci da la possibilità di riattivare il cuore della nostra fede, di questo cuore oggi abbiamo bisogno anche per cercare di superare il dramma dell’odio, della vendetta e della guerra. Passione di Cristo è passione dell’uomo!