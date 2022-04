I molisani non hanno rinunciato alla classica gita fuori porta in occasione della Pasquetta 2022: dopo due anni di pandemia e le relative restrizioni, nonostante il vento forte e un calo delle temperature, la voglia di una scampagnata ha vinto su tutto. Pienone nei luoghi più gettonati per ritrovarsi e gustare un arrosto in compagnia della famiglia e degli amici. A tavola i classici della tradizione culinaria della nostra regione: lasagne, agnello cacio e uova, i dolci pasquali come la pastiera, immancabile la colomba. Tutto accompagnato da un buon vino rosso o da boccali di birra.

Preso d’assalto il lago di Guardialfiera, come da tradizione, nella giornata di Pasquetta. Centinaia di persone si sono date appuntamento qui per la scampagnata sfidando il traffico sulla Bifernina legato ai lavori di rifacimento dell’asfalto e per l’installazione delle barriere antivento. Giovani e meno giovani alle prese con barbecue, palloni e biciclette: ogni slargo o via d’accesso al lago è stata occupata dalle auto che sfidando il freddo vento che accompagna la giornata trascorreranno qualche ora di svago e divertimento nei pressi dell’invaso del Liscione.

Meno affollate le spiagge della costa molisana: in questo caso il vento ha indotto le persone a ripararsi nei ristoranti per gustare i piatti di pesce. Delusi coloro che volevano trascorrere il Lunedì dell’Angelo alle isole Tremiti: da questa mattina i collegamenti sono stati sospesi.

E c’è chi ha scelto la natura e la pace dell’Alto Molise.